Токио 2020: азербайджанский борец завоевал бронзу, победив армянского спортсмена

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов со счетом 4-1 победил своего соперника из Армении Карапета Чаляна в схватке за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как передает во вторник Trend, Гусейнов выступал в весовой категории 77 килограммов.

Отметим, что это третья бронзовая медаль в активе команды Азербайджана на Олимпиаде в Токио.

До этого на пьедестал поднялись дзюдоистка Ирина Киндзерская и боксер Лорен Альфонсо Домингес.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)