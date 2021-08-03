Токио 2020: азербайджанский борец завоевал бронзу, победив армянского спортсмена
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов со счетом 4-1 победил своего соперника из Армении Карапета Чаляна в схватке за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Как передает во вторник Trend, Гусейнов выступал в весовой категории 77 килограммов.
Отметим, что это третья бронзовая медаль в активе команды Азербайджана на Олимпиаде в Токио.
До этого на пьедестал поднялись дзюдоистка Ирина Киндзерская и боксер Лорен Альфонсо Домингес.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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