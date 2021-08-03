В Азербайджане проводятся экзамены по приему на сверхсрочную действительную военную службу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии начались приемные экзамены на курсы подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, при отборе кандидатов наряду с оценкой их военных знаний и навыков предпочтение будет отдано участникам войны.

На экзамены допущены лица, признанные соответствующими медицинскими учреждениями Министерства обороны и военно-врачебной комиссии годными к военной службе.

Контроль за прозрачностью и объективностью экзаменационного процесса ведется приемной комиссией, состоящей, главным образом, из офицеров, имеющих опыт участия в Отечественной войне.

В целях обеспечения прозрачности и объективности экзаменационного процесса, проводимого приемной комиссией, все процессы полностью контролируются в видеоформате, созданы надлежащие условия для проявления участниками своих знаний. Согласно инструкции, кандидаты, помимо тестовых вопросов, также выполняют определенные нормативы по физической подготовке, стрельбе и навыкам вождения.

Члены комиссии безотлагательно рассматривают и отвечают на вопросы и обращения, возникшие в ходе экзаменационного процесса.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)