МЧС Азербайджана призывает население к осторожности в связи с ожидаемой жарой

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается дальнейшее повышение температуры, местами до 42-43 градусов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в таких погодных условиях даже небольшая неосторожность или халатность могут привести к возникновению пожаров в разных местах, особенно на открытых участках и в лесах, а растущая потребность в работе кондиционеров увеличивает риск перегрузки электропроводки, что в конечном итоге может привести к короткому замыканию.

В связи с этим МЧС призывает население неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокие температуры увеличивают риск возникновения пожара.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)