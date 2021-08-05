Состояние здоровья азербайджанского пожарного, прооперированного в Турции, улучшилось (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Улучшилось состояние здоровье 23-летнего азербайджанского пожарного Эльнура Алиева, который сломал ногу во время тушения лесных пожаров в районе Мармарис турецкого города Мугла.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в государственной больнице Мармариса. Азербайджанский пожарный был прооперирован третьего августа в этом медучреждении.

Проводивший операцию ортопед-травматолог Мутлу Гюнгюр сказал, что Эльнур Алиев выздоровел, и его планируются выписать. Врач отметил, что гипсовая повязка должна оставаться на ноге еще три недели, а после ее снятия будет применен курс физиотерапии и больной начнет ходить.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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