Технологические решения от GPS.AZ помогают экономить десятки тысяч манат государственным и частным предприятиям

Неадекватно высокие расходы на топливо и горюче-смазочные материалы – постоянная проблема для любого предприятия с растущим автопарком. По статистике, чем больше растёт автопарк, тем непропорционально больше растут операционные издержки. Практически каждый руководитель или владелец даже небольшого автопарка сталкивался с такой проблемой как слив топлива.

Недобросовестные водители сливают бензин или дизель для использования в личных целях или на продажу. Причём делают это настолько изобретательно, что невозможно подкопаться.

Работникам кажется, что от периодической кражи небольшими объёмами его работодатель сильно не пострадает. В качестве оправданий используются такие аргументы, как «низкая заработная плата», но аппетиты всегда растут. Но действительно ли ущерб столь незначителен?

Литр дизельного топлива в Азербайджане стоит от 0.80 ман. В среднем за один раз водители грузовых автомобилей сливают 50 л, что в переводе на денежный эквивалент составляет 40 манат. А если каждый день? А если по 100 л? Сумма ущерба может достигать 20 000 манат в год только с одного транспортного средства!

Способов махинаций много, самые распространённые среди них:

Сливание непосредственно из топливного бака. Всё, что для этого нужно – шланг и канистра. Часть слитых литров можно будет списать на объективные факторы (погодные условия, использование кондиционера летом, большая загрузка ТС), для остальных – подкрутить одометр, чтобы расход «соответствовал» приложенному отчёту.

Посторонние чеки. Покупка чеков на АЗС для отчётности – не редкость. Согласно такому чеку ТС заправлено самым дорогим бензином или дизелем, а по факту – низкосортным ворованным. Разница в деньгах кладётся в карман.

Обналичивание топливных карт. Карта решает проблему с «левыми» чеками, но предоставляет и другие возможности. Схема проста: автоводитель накручивает пробег и заправляется на сумму с учётом «лишних» километров. В «деле» и заправщик, который пробивает по карте, например, заправку на 180 л, а по факту заливает 120 л. Разницу в стоимости подельники делят между собой.

Также используются блокирующие устройства и магниты, выезды на дополнительные рейсы, о которых неизвестно работодателю… Когда хочешь заработать, проявляется находчивость и изобретательность.

Как выявить слив топлива

Установка на транспортное средство системы GPS мониторинга с дополнительным монтажом датчика уровня топлива (ДУТ) помогает выявить любые манипуляции с автотопливом. На автомобиль или спецтехнику устанавливается навигационное оборудование – GPS/ ГЛОНАСС трекер, а в каждый топливный бак – Датчик Уровня Топлива, который подключается к установленному прибору слежения.

[Описание: Беспроводной датчик уровня топлива Эскорт ТД-BLE]

Монтаж ДУТа происходит следующим образом:

под каждый бак подбирается подходящий датчик и обрезается точно по высоте бака

содержимое из бензобаков переливается в тару

ДУТ монтируется непосредственно в бак

производится тарировка – бензобак постепенно, по 10 л, заполняется бензином или дизелем с параллельной их настройкой в программе.

Погрешность правильно смонтированных датчиков минимальна – всего до 1%.

Проверка слива топлива производится в программе GPS мониторинга. В программе можно за любой выбранный период времени просмотреть историю изменения уровня топлива в бензобаке. Система предоставляет информацию в виде графика. Нажав на любую точку на графике, можно увидеть, где в этот момент находилось транспортное средство и сколько в каждом из баков было топлива.

Также в GPS.AZ можно составить подробный отчёт по всем заправкам и сливам, с указанием конкретной точки на карте, точной даты, времени, начальных и конечных данных по уровню топлива.

В системе мониторинга указывается фактический расход на 100 км. Эти данные можно сравнить с нормами для конкретной марки и модели автотранспорта и понять, существует ли проблема с завышением фактического расхода или нет.

Пользователь навигационной системы может настроить программу под свои запросы, анализировать данные, тем самым сокращая расходы на содержание автопарка и контролируя работу водителей.

Компания GPS.AZ является лидером на рынке по установке систем мониторинга транспорта и Датчиков Уровня Топлива. Уже свыше 1500 компаний в Азербайджане перешли на новый формат отслеживания и контроля. В зависимости от загруженности транспорта они экономят тысячи манат ежедневно.

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