Cлучаи выдачи поддельных COVİD- паспортов выявлены еще в ряде медучреждений Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Cлучаи выдачи поддельных COVİD-паспортов выявлены еще в ряде медучреждений Баку.

Как отмечается в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, распространенном в понедельник, медсестры и другие сотрудники Объединенной городской больницы №29 в пос. Бина Хазарского района и сотрудник 37-й городской поликлиники Сабаильского района Баку, войдя в сговор, выдавали гражданам в обмен на сумму в 300 манатов поддельные COVİD- паспорта без прохождения ими вакцинации с включением их имен в список вакцинированных лиц в электронной системе e-TƏBİB.

Подобное было выявлено и в 7-й Объединенной городской больнице пос. Маштага и 3-й городской поликлинике Ясамальского района, где медсестры в обмен на сумму в 50-100 манатов за якобы привитую каждую дозу вакцины выдавали гражданам поддельные COVİD-паспорта, внося соответствующую информацию в электронную систему "e-TƏBİB".

В связи с этими фактами в Управлении следствия и дознания Главного управления борьбы с организованной преступностью ведется расследование.

Генпрокуратура и МВД просят граждан сообщать о таких случаях на номера "горячих линий" - "102", "961" и "161", а также информировать посредством страниц этих госструктур в соцсетях.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)