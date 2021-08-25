Бакинский швейный дом о ценах на школьную форму

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане цены на школьную форму не менялись с 2017 года, сказал в среду Trend заведующий отделом продаж Бакинского швейного дома Этибар Азимов.

По его словам, пошив школьной формы организован с 2010 года, и материалы для нее закупаются в Турции.

"Новая школьная форма пока не утверждена. В продажу поступила та форма, которая использовалась в прошлом году. Пошито достаточное количество школьной формы. Форма для учеников I - VI классов (26 - 44 размеров) стоит 44 маната, VII - XI классов (32 - 54 размеров) - 46 манатов.

Брюки 26 - 42 размеров стоят 15 манатов, 44 - 56 размеров - 18 манатов. Юбки стоят столько же", - сказал Азимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)