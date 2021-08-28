В Баку проводится очередная масштабная дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку принимаются комплексные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.

В рамках этих мер Исполнительная власть (ИВ) ранее объявила в Баку общегородскую неделю дезинфекции.

Как сообщает Trend со ссылкой на ИВ, с утра 28 августа в столице в очередной раз организованы масштабные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов. Работы ведутся на главных улицах, проспектах и ​​дорогах столицы. В них задействовано две тысячи человек и 40 единиц спецтехники.

В течение сегодняшнего дня дезинфекция также будет проводиться на улицах поселков и жилых массивов Баку. Учитывая токсичность используемых веществ, ИВ призвала граждан на время работ по дезинфекции не выходить на улицу без крайней необходимости.