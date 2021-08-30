Горжусь участием в открытии мавзолея Вагифа в городе Шуша - народный писатель Эльчин

БАКУ /Trend/ - Горжусь участием в открытии мавзолея Вагифа в городе Шуша.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью журналистам в рамках Дней поэзии Вагифа в городе Шуша сказал народный писатель Эльчин.

"Я присутствовал на открытии мавзолея Моллы Панаха Вагифа 39 лет назад. Погода в тот день была снежная. Тем не менее в ту метель в город Шуша приехали известные азербайджанские поэты, писатели, в том числе представители старшего поколения Сулейман Рустам, Мехди Гусейн и другие", - сказал он.

Народный писатель подчеркнул, что гордится участием в церемонии открытия, проходящей в этом освобожденном от оккупации древнем азербайджанском городе: "Комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа открылся после ремонтно-восстановительных работ и реконструкции. Сегодня мы вновь проводим здесь праздник поэзии. Теперь мы отмечаем его в солнечный день. И это символично. Азербайджан освободил свои земли от оккупации, Карабах, Шуша свободны. Традиции города Шуша живут по сей день, и благодаря принципиальной политической воле победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева нам посчастливилось увидеть этот день", - сказал Эльчин.

(Перевод: Турал Гараджаев)