В Шуше продолжаются Дни поэзии Вагифа

БАКУ /Trend/ - Программа второго дня Дней поэзии Вагифа, которые проходят в Шуше, богата и разнообразна, сообщает во вторник Trend.

Состоялись выступления народных поэтов, а также молодых поэтов и поэтов среднего поколения, съехавшихся в культурную столицу Азербайджана, были исполнены мугамы. Кроме того, народные и заслуженные артисты Азербайджана представили поэтическую композицию «От Низами к Вагифу».

(Перевод% Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)