Азербайджанский врач о том, когда пойдет на спад очередная волна коронавируса

БАКУ /Trend/ - Очередная волна заболеваемости коронавирусом, наблюдаемая в настоящее время в стране, пойдет на спад, когда соотношение между числом заразившихся и выздоравливающих будет в пользу вторых.

Об этом в интервью Real TV сказал зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов, сообщает в пятницу Trend.

"Сейчас мы находимся в середине очередной волны коронавируса, и мировой опыт показывает, что примерно в течение шести недель наблюдается всплеск, а затем спад заболеваемости. Также опыт других стран показывает, что когда соотношение между заразившимися и выздоравливающими в пользу последних, это говорит о том, волна слабеет», - сказал он.

Махмудов добавил, что каждый гражданин должен соблюдать соответствующие правила в период пандемии, чтобы уберечь себя, свою семье и окружение от заражения коронавирусом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)