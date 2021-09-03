В Азербайджане обнародованы результаты выбора специальностей в вузах

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты выбора специальностей при поступлении в вузы Азербайджана.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), ознакомиться с результатами конкурса можно, добавив 8 цифр в конце рабочего номера и отправив SMS со всех мобильных операторов на номер 7727. Кандидаты могут получить информацию о форме обучения (на основании государственного заказа или платной основе), отправив входящий код специальности на номер 7737.

Результаты будут опубликованы на сайте Государственного экзаменационного центра в ближайшее время.