В Азербайджане обнародованы результаты выбора специальностей в вузах
БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты выбора специальностей при поступлении в вузы Азербайджана.
Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), ознакомиться с результатами конкурса можно, добавив 8 цифр в конце рабочего номера и отправив SMS со всех мобильных операторов на номер 7727. Кандидаты могут получить информацию о форме обучения (на основании государственного заказа или платной основе), отправив входящий код специальности на номер 7737.
Результаты будут опубликованы на сайте Государственного экзаменационного центра в ближайшее время.
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