Азербайджан завоевал 13-ю золотую медаль Паралимпийских игр в Токио
БАКУ /Trend/ - Азербайджан завоевал 13-ю золотую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.
Как сообщает Trend, в беге на 400 метров Ламия Валиева смогла обогнать всех своих соперниц. Представительница сборной Азербайджана, преодолевшая дистанцию за 55 секунд, также установила паралимпийский рекорд.
Еще одна азербайджанская спортсменка Юлия Яновская заняла пятое место.
Ранее Велиева завоевала серебряную медаль в беге на 100 метров.
В активе сборной Азербайджана 18 медалей. Из них 13 - золотые, одна - серебряная и 4 - бронзовые медали.
Азербайджанские парадзюдоисты Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (52 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Гусейн Рагимли (81 кг), Дурсадаф Каримова (+70 кг) выиграли золото, а Намиг Аббаслы ( 66 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.
Раман Салех стал паралимпийским чемпионом по плаванию на дистанции 100 метров на спине, вольным стилем и баттерфляем. Другой азербайджанский пловец Вели Исрафилов занял первое место на дистанции 100 метров брассом. Гамид Гейдари, установивший мировой рекорд в метании копья, завоевал золотую медаль. Эльвин Астанов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра, а Саид Наджафзаде стал третьим в прыжках в длину. Ламия Велиева финишировала второй в спринте на 100 метров. Пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (49 кг) взошел на третью ступень пьедестала почета.
XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.