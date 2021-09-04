Азербайджан завоевал 13-ю золотую медаль Паралимпийских игр в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджан завоевал 13-ю золотую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Trend, в беге на 400 метров Ламия Валиева смогла обогнать всех своих соперниц. Представительница сборной Азербайджана, преодолевшая дистанцию ​​за 55 секунд, также установила паралимпийский рекорд.

Еще одна азербайджанская спортсменка Юлия Яновская заняла пятое место.

Ранее Велиева завоевала серебряную медаль в беге на 100 метров.

В активе сборной Азербайджана 18 медалей. Из них 13 - золотые, одна - серебряная и 4 - бронзовые медали.

Азербайджанские парадзюдоисты Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (52 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Гусейн Рагимли (81 кг), Дурсадаф Каримова (+70 кг) выиграли золото, а Намиг Аббаслы ( 66 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.

Раман Салех стал паралимпийским чемпионом по плаванию на дистанции 100 метров на спине, вольным стилем и баттерфляем. Другой азербайджанский пловец Вели Исрафилов занял первое место на дистанции 100 метров брассом. Гамид Гейдари, установивший мировой рекорд в метании копья, завоевал золотую медаль. Эльвин Астанов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра, а Саид Наджафзаде стал третьим в прыжках в длину. Ламия Велиева финишировала второй в спринте на 100 метров. Пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (49 кг) взошел на третью ступень пьедестала почета.

XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.