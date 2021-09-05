Уверен, что в ближайшее время будут организованы рейсы и в другие аэропорты на территории Карабаха – капитан самолета
ФИЗУЛИ /Trend/ - Уверен, что в ближайшее время будут организованы рейсы и в другие аэропорты на территории Карабаха.
Об этом сказал Trend капитан грузового самолета Boeing 747-400 Расим Ашрафов.
«Прежде всего я, как азербайджанский пилот, испытываю чувство гордости. Наконец-то мы начали совершать полеты в воздушном пространстве Карабаха и будем продолжать это делать. Схема полета в аэропорт Физули очень просторная и удобная. Приобретенное нами оборудование соответствует мировым стандартам. И я уверен, что в ближайшее время будут организованы рейсы и в другие аэропорты на территории Карабаха», – отметил Ашрафов.
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Уверен, что в ближайшее время будут организованы рейсы и в другие аэропорты на территории Карабаха – капитан самолета
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