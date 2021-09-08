В Азербайджане обнародованы итоги конкурса по приему в колледжи

Общество 8 сентября 2021 15:59 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародованы итоги конкурса по приему в колледжи

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана разместил на своем сайте результаты конкурса по поступлению в колледжи на базе общего среднего образования (9 лет), сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Абитуриенты могут узнать результаты экзаменов, отправив номер своей работы на короткий номер 7727.

Регистрация в учебных заведениях поступивших абитуриентов будет проводиться онлайн на portal.edu.az.

О дате регистрации будет сообщено дополнительно.

Отсутствие регистрации в установленный срок будет расцениваться как отказ от зачисления по соответствующей специальности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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