В Азербайджане могут вакцинироваться лица, сдавшие 5 месяцев назад положительный тест на COVID-19 (версия 2)
(первая версия в 17:12)
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане вакцину от коронавируса могут получить граждане, сдавшие пять месяцев назад положительный тест на COVID-19, сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение минздрава, Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Для этого нужно занять очередь на сайте randevu.its.gov.az.
Отметим, что сертификат иммунитета действителен в течение шести месяцев.
Сертификаты иммунитета и вакцинации размещаются в течение 24 часов в электронной системе.
Напомним, что в настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)