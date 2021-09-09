В Азербайджане невакцинированные работники сферы образования не будут допущены в учебные заведения – министерство (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Невакцинированные работники сферы образования не будут допускаться в учебные заведения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

В ведомстве отметили, что основным условием возвращения к традиционной форме обучения в новом учебном году является вакцинация работников сферы образования, которые с января 2021 года начали получать вакцину от коронавируса.

«В настоящее время более 80 процентов работников сферы образования прошли вакцинацию от COVID-19. Однако до начала нового учебного года важно, чтобы к этому процессу присоединилось еще большее число работников этой сферы. Они должны активно участвовать в процессе вакцинации. Также работники сферы образования, представившие справку о противопоказании к вакцинации, должны официально представить «сертификат о противопоказании к вакцинации», - сказали в министерстве.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)