В Азербайджане нет серьезных проблем с питьевой водой - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет серьезных проблем с питьевой водой, если не учитывать вопрос засоления Куры в Сальянском и Нефтчалинском районах, сказал в четверг Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, проблемы, появившиеся в последнее время, в основном связаны с водой для орошения.

«Они обусловлены сокращением запасов и ростом потребности в воде. Планируемые и реализуемые проекты по внедрению водоэкономных технологий, работы по увеличению водных запасов, расширению использования подземных водных ресурсов, использованию переработанных сточных и производственных вод, опреснению морской воды нацелены на предотвращение дефицита воды, который может возникнуть в будущем», - сказал Керимов.

По словам замминистра, для реализации многих из указанных проектов уже предпринимаются конкретные шаги.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)