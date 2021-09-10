Состояние певца Ягуба Зуруфчу продолжает оставаться тяжелым - "Ени клиника"
БАКУ /Trend/ - Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу продолжает оставаться тяжелым.
Об этом сказал заведующий реанимационным отделением медучреждения "Ени клиника" Эмиль Гасымов, сообщает в пятницу Trend.
"Он подключен к аппарату неинвазивной вентиляции легких. Проводится интенсивная терапия в соответствии с состоянием больного, которое продолжает оставаться стабильно тяжелым", - сказал Гасымов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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