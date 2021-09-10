Наземная станция метро Баку сможет принимать составы из 7 вагонов
БАКУ /Trend/ - Платформа наземной станции метро, строящейся в Баку, будет рассчитана на составы из семи вагонов.
Об этом сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, новая станция строится на территории электродепо "Ходжасан", которое будет обслуживать "фиолетовую" линию метро.
"В настоящее время в электродепо ведутся работы по созданию инфраструктуры для ремонта и техобслуживания составов. Параллельно на его территории продолжается строительство наземной станции метро. Также создается дорожная инфраструктура. Наземную станцию метро и депо планируется ввести в эксплуатацию в конце будущего года", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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