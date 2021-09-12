Жители Агдама в очередной раз посетили свой родной город (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Сегодня организована очередная поездка жителей Агдама в их родной город.

Как сообщает Trend со ссылкой на Карабахское бюро, во время второй поездки агдамцев встретил специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме Эмин Гусейнов.

Планируется, что участники поездки посетят Дворцовый комплекс Панах Али хана, Агдамский музей хлеба, пятничную мечеть и крепость Шахбулаг.