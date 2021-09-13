Салим Муслимов сменил адвоката

БАКУ /Trend/ - Экс-министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов, арестованный в качестве подозреваемого по фактам коррупции и злоупотребления служебными полномочиями, отказался от своего адвоката Тогрула Велиева.

Об этом сообщил в понедельник Trend сам Велиев.

Он отметил, что больше не является адвокатом Муслимова.

Экс-министра сейчас защищает другой адвокат, сказал Велиев.

Ранее сообщалось, что Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, и в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)