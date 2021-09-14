В Азербайджане объявлено время выбора вакансий для приема учителей на работу по срочному контракту

БАКУ /Trend/ - Очередной выбор вакансий для приема учителей на работу по срочному контракту в общеобразовательные учреждения начнется 15 сентября, в 11:00, передает Trend со ссылкой на Центр человеческих ресурсов Министерства образования Азербайджана.

Согласно информации, во время процесса выбора, который продлится до 11:00 17 сентября, кандидатам будет предоставлена ​​возможность выбрать 4 вакансии.

«В выборе вакансий конкурса по приему учителей на работу по срочному контракту могут принять участие кандидаты, набравшие 30 и более баллов на тестовом этапе конкурса. Советует кандидатам, участвующим в процессе выбора вакансий, своевременно подтвердить свои электронные заявки.

Напомним, что не разрешается участие в следующих турах кандидатов, отказавшихся от вакантного места после его занятия. Кроме того, в незанятые и появившиеся в ходе учебного года вакантные места будет проведен дополнительные отбор на основе результатов экзамена и фактического места жительства кандидатов», – говорится в сообщении.