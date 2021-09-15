Экс-глава ИВ Евлаха освобожден из-под ареста по состоянию здоровья

БАКУ /Trend/ - Бывший глава Исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов освобожден из-под ареста в связи с состоянием здоровья.

Об этом сообщил Trend в среду его адвокат Эльнур Велиев.

Он отметил, что некоторое время назад состояние экс-главы ИВ внезапно ухудшилось, и он был переведен в Центральную клинику города Шеки: "По результатам обследования выяснилось, что Годжа Самедов нуждается в срочной операции на сердце и он был помещен в Центральную клиническую больницу Баку. Его состояние уже два дня как тяжелое, сделана ангиография, идет подготовка к операции".

Адвокат добавил, что в связи с ухудшением состояния здоровья Самедова суд вынес решение об его освобождении из-под ареста с условием невыезда из страны.

Отметим, что согласно информации СГБ, возникли основания для подозрения в многочисленных нарушениях закона со стороны Годжи Самедова, проработавшего до ноября 2019 года главой ИВ Евлаха, и нанесшего, по информации следствия, ущерб правам граждан, интересам государства и общества. Установлено присвоение им значительных сумм из средств, выделяемых из госбюджета безработным гражданам, привлеченным к общественным работам.

Имеются обоснованные подозрения в том, что Самедов присвоил таким образом 236 000 манатов. Также установлено присвоение 616 000 манатов выделенных в 2017-2019 годах из бюджета средств, перечисленных на счета различных компаний под предлогом осуществления работ по благоустройству и строительно-ремонтных работ в городе Евлах. Средства обналичивались руководителями компаний без выполнения каких-либо работ и лично вручались Самедову. С заработных плат работников ИВ города Евлах и связанных структур удерживались проценты для учрежденного им Фонда поддержки семьям шехидов и инвалидам войны, около 8 000 манатов собранных средств ежемесячно вручались лично Самедову. Годжа Самедов, злоупотребляя должностными полномочиями, посредством главного архитектора Отдела архитектуры и строительства ИВ Халида Ахмедова получил крупные взятки у 44 физических и юридических лиц за предоставление соответствующих документов для осуществления строительных работ различного назначения.

Годжа Самедов и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повторного получения взятки в особо крупных размерах, присвоения и др., возбужденного в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)