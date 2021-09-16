В Азербайджане еще 29 участников войны будут обеспечены высокотехнологичными протезами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще у 29 участников войны с ампутированными верхними конечностями были сняты соответствующие замеры, и в ближайшие дни они получат высокотехнологичные протезы.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель Государственного агентства медико-социальной реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.

По его словам, при изготовлении протезов учитывается образ жизни участников войны.

"К примеру, если речь идет о протезе верхней конечности, то учитывается, чем занимается участник войны в повседневной жизни. После этого заказываются индивидуальные протезы, которые позволяют восстановить 80-85 процентов функциональности утраченной конечности. Это означает, что участники войны, ставшие инвалидами, возвращаются к нормальной жизни, и становится возможной их интеграция в общество", - сказал Байрамов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)