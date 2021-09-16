В Азербайджане не выявлено заражения штаммом "мю" коронавируса - глава офиса ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом "мю" коронавирусной инфекции.

Об этом сказала в четверг глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Trend.

По ее словам, этот штамм наиболее распространен сейчас в основном в Южной Америке.

"В структурах здравоохранения Азербайджана регулярно проводятся исследования по данному вопросу. В случае выявления факта заражения штаммом "мю" коронавируса общественность будет проинформирована об этом", - сказала Харманджи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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