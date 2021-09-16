В прошлом учебном году были расторгнуты трудовые договора с 20 директорами бакинских школ

БАКУ / Trend/ - В 2020/2021 учебном году были расторгнуты трудовые договора с 20 директорами бакинских школ.

Об этом сказала глава Управления образования по г. Баку Мехрибан Велиева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что трудовые договора 14 директоров были расторгнуты в связи с достижением пенсионного возраста.

«25 директоров были награждены почетными грамотами, а трудовые договора со 118 директорами были продлены. Кроме того, были продлены сроки трудовых договоров с 36 директорами, достигшими пенсионного возраста. Работа школы №304 была приостановлена, а две школы – №152 и №172 – возобновили работу. В 2020/2021 учебном году было сменено место работы 21-го, а после завершения учебного года – 15 директоров», – сказала Велиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)