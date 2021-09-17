В Баку снижаются цены на вторичное жилье

БАКУ /Trend/ - В августе средняя цена на рынке вторичного жилья в Баку упала с 1696 до 1646 манатов за 1 квадратный метр, сказал в пятницу Trend директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в процентном соотношении снижение за месяц составило 2,93%, за год – 1,73%.

Ибрагимов добавил, что на рынке первичного жилья средняя цена за 1 квадратным метр повысилась с 1401 маната до 1428 манатов, в течение месяца рост составил 1,93%, за год – 13,18%.

Снижение цен на вторичное жилье эксперт связывает со структурными изменениями: «Два года назад банки создавали условия для приобретения по ипотечному кредиту квартир, построенных до 1970 года. Потом было введено ограничение на кредитование этих квартир, в результате их доля в рыночном портфеле растет, цены падают, поэтому покупателей этих квартир мало, несмотря на большое количество такого жилья, выставленного на продажу. Подорожание на рынке первичного жилья связано с рядом факторов. Первое – это то, что мало предложений, второй фактор связан с повышением себестоимости. Все это в совокупности приводит к росту цен на рынке первичного жилья».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)