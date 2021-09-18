БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 61 657 человек, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 226, вторую – 44 431.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 925 249.

При этом первую дозу вакцины получили 4 605 958, вторую – 3 319 291 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)