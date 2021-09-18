Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 61 657 человек, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 226, вторую – 44 431.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 925 249.
При этом первую дозу вакцины получили 4 605 958, вторую – 3 319 291 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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