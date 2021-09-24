В Азербайджане температура воздуха в сентябре этого года превышает норму - Служба гидрометеорологии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане температура воздуха в сентябре этого года превышает норму.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Она отметила, что разница температур между отдельными днями первой декады достигала 20 градусов: "Например, второго сентября температура воздуха в Баку поднялась до 36,1 градуса, в Сумгайыте - до 38,2 градуса, а 8 и 19 сентября - упала до 17,5 градуса".

По словам главы Службы, за относительно короткий отрезок времени на территории республики шесть раз выпадал град, в результате ливневых дождей на Талачае (Загатала), Балакенчае (Балакен), Эйричае (Огуз), Лянкяранчае (Лянкяран), Катехчае наблюдались кратковременные паводки.

"В целом среднесуточная температура воздуха в Баку составила 24,5 градуса тепла, что на 1,7 градуса выше нормы. В течение 17 дней в сентябре температура была выше нормы (1,0-5,5 градуса), а в течение четырех - ниже нормы. В Баку преобладал северо-западный ветер, максимальная скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Согласно многолетним метеорологическим наблюдениям, самая жаркая погода в Баку в сентябре наблюдалась в 2003 году - 37,6 градуса, а самая холодная - в 1956 году (6,9 градуса тепла). На территории страны в сентябре количество выпавших осадков распределились неравномерно. Если в Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков составило 23% от месячной нормы, в Гянджа-Газахской зоне - 45%, в равнинных районах - 17%, то в Загатале этот показатель составил 134%, в Балакене - 175%, а в Лянкяран-Астаринской зоне - 110%", - сказала Тагиева.

Она подчеркнула, что в течение месяца осуществлялся мониторинг качества воздуха автоматическими станциями, действующими в Хатаинском, Низаминском, Наримановском, Сабаильском районах Баку, а также в Сумгайыте и Гяндже: "По этим данным концентрация содержания в воздухе диоксида серы и дисперсных частиц пыли была в пределах санитарных норм. В первой декаде сентября содержание сероводорода в воздухе было в 2,7 раза выше предельно допустимой концентрации (ПДК), оксида углерода - в 1,1 раза, во второй декаде содержание сероводорода было в 2,5 раза выше ПДК, а оксида углерода - в 1,1 раза. Итоги анализа информации с автоматических станций в Баку, а также мониторинга, проводимого в разное время суток, показывают, что уровень загрязнения воздуха значительно снизился по сравнению с предыдущими годами. Таким образом, содержание в воздухе оксидов азота, углерода и серы, а также дисперсной пыли PM10 и углеводородов значительно снизилось".

(Перевод: Турал Гараджаев)