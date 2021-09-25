В Баку продезинфицированы 550 улиц
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку были продезинфицированы 550 улиц, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ИВ столицы.
Как отмечается, эта работа в рамках мер, направленных на обеспечение безопасности жителей столицы, будет продолжена.
«Мы еще раз просим граждан вакцинироваться, чтобы защитить себя, своих близких, окружающих, а также строго соблюдать медико-профилактические правила для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении ИВ.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство