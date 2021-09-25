В Баку продезинфицированы 550 улиц

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку были продезинфицированы 550 улиц, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ИВ столицы.

Как отмечается, эта работа в рамках мер, направленных на обеспечение безопасности жителей столицы, будет продолжена.

«Мы еще раз просим граждан вакцинироваться, чтобы защитить себя, своих близких, окружающих, а также строго соблюдать медико-профилактические правила для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении ИВ.