С сегодняшнего дня в Азербайджане восстанавливается очное обучение в V-XI классах школ и в вузах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня возобновляется обучение в очной форме в V-XI классах общеобразовательных учреждений, а также во внешкольных, профессиональных, средних и высших учебных заведениях.

Как сообщает в среду Trend, первый урок в учебных заведениях будет посвящен теме «Карабах - это Азербайджан!».

Ожидается, что в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут обучаться 1 589 829 человек. 132 881 человек будет обучаться в IX классах и 91 538 - в XI классах общеобразовательных школ.

Напомним, что занятия в очной форме в начальных (I-IV) классах общеобразовательных учреждений были восстановлены 22 сентября.