В Кяльбаджаре открылся хлебопекарный цех (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре состоялось открытие хлебопекарного цеха, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с указанием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, на освобожденных территориях продолжаются работы по комплексному строительству военных городков и других объектов, сдаче их в эксплуатацию военнослужащим.

В целях дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения военнослужащих в Кяльбаджаре состоялось открытие хлебопекарного цеха.

В церемонии приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев.

Было отмечено, что цех, построенный с целью обеспечения военнослужащих, несущих службу в Кяльбаджарском районе, свежим хлебом, оснащен современным оборудованием и инвентарем.

К нему подведены необходимые коммуникации, установлен генератор для бесперебойного электроснабжения.

После ознакомления с созданными в цехе условиями командованию были переданы поручения министра обороны по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)