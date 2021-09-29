В Азербайджане планируется внедрить новую модель опеки над детьми

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется внедрить одну из самых распространенных в мире форм опеки над детьми - модель "Семья - опекун". В ее рамках дети передаются из государственных учреждений в приемные семьи. Одно из направлений сотрудничества между Азербайджаном и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) охватывает эту сферу.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на встрече с новым главой представительства ЮНИСЕФ Алексом Хайкенсом, сообщили Trend в ведомстве.

Поздравив Хайкенса с назначением, министр подчеркнул, что развитие детей и защита их прав - важная часть социальной политики Азербайджанского государства.

Бабаев рассказал о проводимых в Азербайджане реформах в сфере социальной защиты, развитии системы опеки и попечительства, отметил активное сотрудничество с ЮНИСЕФ в этой области.

Он также подчеркнул важность "Плана действий по социальной защите и защите детей на 2021-2022 годы", утвержденного в мае этого года.

Министр сообщил о "Модели интегрированных социальных услуг", реализуемой в качестве пилотного проекта совместно с ЮНИСЕФ.

В свою очередь, Хайкенс отметил успешный опыт сотрудничества представительства ЮНИСЕФ с министерством труда и социальной защиты населения.

По его словам, будут приложены усилия для развития этого сотрудничества в будущем.

В ходе встречи стороны обсудили нынешние направления взаимодействия, реформы в сфере развития системы опеки над детьми.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)