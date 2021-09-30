Claas в "умном селе" Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Şirin Aqro приступила к посадке новых интенсивных фруктовых садов вокруг первой в Азербайджане умной деревни Агали, распложённой на берегу реки Хякяри в освобожденном Зангиланском районе. К процессу приведения земель в состояние готовности к посадке привлечена компания 4S. Согласно достигнутой между сторонами договоренности, используется оборудование Claas, предоставленное 4S, и другое оборудование европейского производства брендов Lemken и Moro Aratri.

Территории, которые долгие годы оставались неухоженными под оккупацией, очищаются от сорняков с помощью дисков немецкой марки Lemken, после чего проводится процесс продувки почвы с помощью техники Claas Axion 850 и рыхлителя Moro Aratri. Для посадки деревьев подготовка почвы проводится на глубине 70 см с учетом глубины 60 см.

Компания 4S привлекает к процессу подготовки почвы исключительно механизаторов и специалистов, прошедших курсы повышения квалификации в Европе, в результате чего можно будет проводить работы с меньшими затратами и с высоким результатом.

Генеральный директор 4S Эльхан Алекперов отметил, что главной целью компании с момента ее создания была поддержка аграрной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и привлечение в Азербайджан самой инновационной мировой техники.

Сокрушение азербайджанской армией железным кулаком врагов и освобождение оккупированных земель под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в период 44-дневной Отечественной войны, открыло новые перспективы для аграрного сектора страны. Будучи азербайджанской компанией 4S заявляет о готовности оказать поддержку азербайджанским фермерам для реинтеграции освобожденных территорий в аграрную промышленность страны.