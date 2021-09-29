Champions Chess Tour: Теймур Раджабов обыграл армянина Левона Ароняна

БАКУ /Trend/ - Состоялись встречи пятого тура финального этапа Champions Chess Tour, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Trend, представитель Азербайджана Теймур Раджабов в этом туре победил армянского шахматиста Левона Ароняна со счетом 2,5:1,5.

Другой азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проиграл россиянину Владиславу Артемьеву со счетом 1,5:2,5.

Напомним, что в каждом раунде играется матч из четырех партий. В случае равенства счета победитель определяется в двух блицах. Если и после них счет остается равным, то следует «Армагеддон».

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.