Медучреждение "Ени клиника" прокомментировало смерть от коронавируса экс-депутата Рафаэля Джабраилова

БАКУ /Trend/ - Экс-депутат Рафаэль Джабраилов поступил в больницу с сатурацией 60.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в медучреждении «Ени клиника».

«Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось», - сказали в медучреждении.

Отметим, что Рафаэль Джабраилов был арестован по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) УК Азербайджана.

Возбужденное в его отношении уголовное дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)