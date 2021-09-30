Медучреждение "Ени клиника" прокомментировало смерть от коронавируса экс-депутата Рафаэля Джабраилова
БАКУ /Trend/ - Экс-депутат Рафаэль Джабраилов поступил в больницу с сатурацией 60.
Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в медучреждении «Ени клиника».
«Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось», - сказали в медучреждении.
Отметим, что Рафаэль Джабраилов был арестован по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) УК Азербайджана.
Возбужденное в его отношении уголовное дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Единство народа и боевой дух армии под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева принесли Азербайджану победу в Отечественной войне – посол Кыргызстана
Лента новостей
Азербайджан и Чехия имеют большой потенциал для сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий – Джейхун Байрамов
Медучреждение "Ени клиника" прокомментировало смерть от коронавируса экс-депутата Рафаэля Джабраилова
В Азербайджане разработано решение для защиты детей и подростков от вредоносного контента в интернете
Делегация Союза Молодых Дипломатов Азербайджана и «АзИз» совершили визит в азербайджанские города (ФОТО)
«Лаборатория Касперского» проанализировала мошенническую схему с предложением купить cookie-файлы пользователей
С завершением карабахского конфликта на Южном Кавказе появились широкие возможности для экономической интеграции - американский аналитик
Разблокировка транспортных связей принесет долгосрочную экономическую выгоду всему Южному Кавказу – посол Беларуси в Баку
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
На открытиях памятников Героям Отечественной войны в зарубежных странах будет исполняться Государственный гимн Азербайджана