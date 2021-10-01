Поздравляем Президентских стипендиатов с поступлением в вузы

БАКУ/Trend/ - Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 сентября 2021 года «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году», 102 человека были удостоены Президентской стипендии.

Президентские стипендии получили студенты 9 вузов Азербайджана. Возглавляет этот список Бакинская высшая школа нефти (БВШН). Из 102 Президентских стипендиатов 33 являются студентами БВШН. Это самый высокий показатель в истории азербайджанского образования.

Ниже представлен список Президентских стипендиатов по вузам: