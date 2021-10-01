Поздравляем Президентских стипендиатов с поступлением в вузы
БАКУ/Trend/ - Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 сентября 2021 года «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году», 102 человека были удостоены Президентской стипендии.
Президентские стипендии получили студенты 9 вузов Азербайджана. Возглавляет этот список Бакинская высшая школа нефти (БВШН). Из 102 Президентских стипендиатов 33 являются студентами БВШН. Это самый высокий показатель в истории азербайджанского образования.
Ниже представлен список Президентских стипендиатов по вузам:
|
Вуз
|
Кол-во студентов
|
1
|
Бакинская высшая школа нефти
|
33
|
2
|
Азербайджанский медицинский университет
|
25
|
3
|
Бакинский государственный университет
|
15
|
4
|
Университет ADA
|
12
|
5
|
Азербайджанский государственный экономический университет
|
8
|
6
|
Академия государственного управления
|
4
|
7
|
Азербайджано-французский университет
|
2
|
8
|
Высшее учебное заведение специального назначения
|
2
|
9
|
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
|
1