Champions Chess Tour: Теймур Раджабов победил Шахрияра Мамедъярова
БАКУ /Trend/ - 3 октября прошли матчи 8-го тура финального этапа Champions Chess Tour, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Как сообщает Trend, в 8-м туре встретились азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Раджабов победил Мамедъярова со счетом 2,5:1.,5
Напомним, что в каждом раунде играется матч из четырех партий. В случае равенства счета победитель определяется в двух блицах. Если и после них счет остается равным, то следует "Армагеддон". За победу в рапиде начисляются три очка (0 - за поражение), за выигрыш на тай-брейке - два очка (одно - за поражение).
Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.
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