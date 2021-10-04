БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 1 061 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 232, вторую – 829 человек.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 738 000. При этом первую дозу вакцины получили 4 808 374, вторую – 3 929 626 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)