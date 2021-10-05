В Баку из-за COVID-19 приостановлена работа мечети Хусейние - МВД

БАКУ /Trend/ - В Баку приостановлена работа мечети Хусейние.

В последние дни в нескольких местах Баку выросло число заразившихся коронавирусом, сказал во вторник Trend глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов.

"Одно из них - мечеть Хусейние. Поэтому работа этих мест, в том числе и мечети, приостановлена. В настоящее время эпидемиологическая служба проводит там соответствующие мероприятия", - сказал Захидов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)