В Баку продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Баку срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, продлен до первого ноября.

Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В соответствии с документом, истекший первого сентября срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до первого ноября.

Ранее сообщалось, что к заработной плате медработников, оказывающих амбулаторно - поликлинические услуги пациентам с коронавирусом в специальных амбулаторно - медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения Баку, выплачивается срочная надбавка в троекратном размере должностного (месячного) оклада.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)