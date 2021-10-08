Гражданам отправляются фиктивные письма о проведении военных учений – Минсвязи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По электронной почте гражданам Азербайджана отправляются фиктивные письма о проведении различных военных учений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Служба электронной безопасности при министерстве зафиксировала еще одну фишинг кампанию, которая осуществляется по электронной почте. В отправляемых фиктивных письмах говорится о том, что якобы проводятся различные военные учения с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. Далее сообщается, что для наблюдения за этими учениями вживую Госагентство гражданской авиации совместно с Минобороны подготовило программу "Нерушимое братство-2021". В фиктивных письмах также подчеркивается, что эта программа утверждена министерством транспорта, связи и высоких технологий. Затем пользователя просят пройти по ссылке и загрузить программу, которая содержит вирус.

Служба электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий доводит до сведения граждан, что эта информация не соответствует действительности. Цель заключается в том, чтобы заразить гаджеты пользователей, заставив пройти по вирусным ссылкам, и получить личную информацию о них.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять такой информации, проверить адрес, откуда отправлено письмо, и достоверность информации по официальным источникам, не переходить по ссылкам, отправленным незнакомыми людьми, и не загружать подозрительные файлы.

Просьба к гражданам в таких случаях обращаться в Службу электронной безопасности, зайдя на сайт www.cert.az или отправив письмо на электронную почту: [email protected].

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)