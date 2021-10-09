Организована очередная поездка в Шушу представителей азербайджанской диаспоры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с диаспорой организовал третью поездку в Шушу представителей азербайджанской диаспоры, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Эта поездка - одно из важных мероприятий в истории азербайджанской диаспоры, представители которой посетят главную городскую площадь Базарбашы, побывают на Джыдыр дюзю, на том месте, где была подписана Шушинская декларация, в доме Хуршидбану Натаван, на источнике «Хан-гызы булагы», осмотрят Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы Говхар ага и Юхары Говхар ага, другие достопримечательности культурной столицы Азербайджана.

Соотечественники будут проинформированы об истории древнего города Шуша, являющегося жемчужиной Карабаха, гениальных личностях и восстановительных работах, проводимых по поручению руководства страны.

Также запланированы встречи представителей диаспоры с военнослужащими азербайджанской армии, которая под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подарила Азербайджану радость победы.

Напомним, что первые две поездки представителей диаспоры в Шушу состоялись 27 июля и 17 августа.

Госкомитет будет регулярно организовывать поездки зарубежных журналистов и представителей диаспоры в Карабах.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)