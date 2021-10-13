Студент БВШН: «Меня восхитили простота и искренность Президента Ильхама Алиева»

БАКУ /Trend/ - 9 октября Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общины Ходжавендского района в связи с первой годовщиной освобождения от оккупации поселка Гадрут. Студент Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Октай Амрахов также присутствовал на этой встрече.

Семья О. Амрахова была вынуждена покинуть село Хатаи Ходжавендского района, которое было захвачено армянскими вооруженными формированиями во время первой Карабахской войны, и поселилась в Баку.

Октай Амрахов родился в Баку в 2004 году. Он учится на первом курсе БВШН по специальности «Нефтегазовая инженерия». Октай - выпускник средней школы №192 поселка Забрат Сабунчинского района. Он набрал 646,4 балла на вступительных экзаменах.

Делясь впечатлениями от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, студент БВШН сказал, что во время встречи был так сильно взволнован, что даже забыл назвать свое имя.

Встретившись с Президентом, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, Октай осуществил свою самую большую мечту: «Меня восхитили простота, искренность и доброжелательность Президента Ильхама Алиева. Он сердечно поприветствовал всех собравшихся и выслушал каждого из нас. Я тоже подошел к главе государства, поздоровался с ним и сказал, что учусь в Бакинской высшей школе нефти. Президент Ильхам Алиев попросил меня передать от него привет студентам. Для меня, как и для всего нашего вуза, большая честь услышать добрые слова от Президента Ильхама Алиева».

О. Амрахов сказал, что выбрал БВШН по совету учительницы, которая преподавала ему химию в средней школе. Следуя этому совету, Октай решил поступить в БВШН на специальность «Нефтегазовая инженерия», и он добился своей цели, показав высокие результаты на вступительных экзаменах. Цель Октая Амрахова - стать одним из самых успешных студентов Бакинской высшей школы нефти.