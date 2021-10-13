Центральная научная библиотека АН Азербайджана анонсировала новшества для читателей

БАКУ /Trend/ - С 15 октября Центральная научная библиотека (ЦНБ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) вводит новшества для читателей.

Как передает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор ЦНБ, профессор Мамед Алиев.

По его словам, впервые в ЦНБ пользование читальными залами, книгами и документами из библиотечного фонда будет бесплатным для сотрудников НАНА, магистров, диссертантов, докторантов, участников обеих Карабахских войн, членов семей шехидов и участников войны, а также для лиц в возрасте старше 75 лет.

Для того чтобы читателям было легче пользоваться библиотекой, подготовлена специальная инструкция в виде брошюры, сказал гендиректор.

Алиев добавил, что руководство ЦНБ подарит годовой абонемент читателю, который первым придет в нее 15 октября - в день возобновления работы библиотеки.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)