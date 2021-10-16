Сборная Азербайджана заняла второе место на турнире «Большого шлема» по дзюдо

БАКУ /Trend/ - В первый день турнира "Большого шлема" в Париже азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали.

Как сообщает Trend, с этим результатом Азербайджан занимает второе место среди стран-медалистов. На первом месте Япония (4 золота, 1 серебряная медаль), на третьем месте Израиль (1 золотая медаль).

Отметим, что победителем турнира «Большой шлем» стал азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг). Другой азербайджанец Хидаят Гейдаров (73 кг) стал бронзовым призером.

Азербайджан на турнире, который продлится до 17 октября, представляют 9 дзюдоистов. В соревнованиях принимают участие 283 дзюдоиста из 46 стран.