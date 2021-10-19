В Гирканском национальном парке организован очередной лагерь эко-скаутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного объединения IDEA, Ассоциации скаутов и поддержке Фонда молодежи Азербайджана 16-18 октября в Гирканском национальном парке прошел очередной лагерь эко-скаутов «На страже природы», сообщает во вторник Trend со ссылкой на IDEA.

Цель организации лагеря - информирование молодежи о богатой природе Азербайджана, его эндемичной флоре и фауне, пропаганда мероприятий по охране природы, рационального использования ее богатств.

В лагере приняли участие 100 представителей молодежи в возрасте 18-25 лет, имеющих экологическое образование или опыт в этой области и отличившихся активностью в сфере экологии.

На территории Гирканского национального парка с участием молодых волонтеров был организован экотур.

Молодежь была подробно проинформирована об основной цели создания Гирканского национального парка, видах типичной для него флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Азербайджана, в частности, о встречающихся там леопардах.

На протяжении трех дней лагеря для молодежи были организованы практические занятия, походы на озеро Ханбулан, различные спортивные игры, соревнования и конкурсы. Также представители молодежи приняли участие в дискуссиях по глобальным проблемам окружающей среды, в тренинге «От отходов к искусству», связанном с окружающей средой.

В заключение участникам лагеря были вручены сертификаты.

Отметим, что проект «Эко-скаут» Общественного объединения IDEA стартовал в марте прошлого года. Его цель – привлечение молодежи к мероприятиям по охране природы, ее изучение и защита, пропаганда экологических акций. Первый лагерь в рамках проекта «Эко-скаут» был проведен в мае нынешнего года в Ширванском национальном парке.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)