В Азербайджане выявлено еще 2 036 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 045 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 036 случаев заражения коронавирусом, 1 045 человек вылечился, 25 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 516 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 484 604 человека вылечились, 6 894 – скончались, число активных больных составляет 24 827.

За последние сутки в стране проведено 12 325 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 108 298.