Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 4 тяжелораненых участников войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще четверо азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время 44-дневной войны, отправлены на лечение в Турцию.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Фонд YAŞAT, это - Тагиев Илькин Гамид оглу, Исмаилов Сеймур Сабир оглу, Ширалиев Мехман Ибрагим оглу и Оруджов Самир Сурхай оглу.

Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение до его полного завершения.

Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.

Напомним, что до сегодняшнего дня Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 144 участника войны. 98 из них успешно завершили лечение и вернулись на родину.

Для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)